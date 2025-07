Région : quatre partenaires supplémentaires pour RisingSud

Quatre partenaires supplémentaires pour RisingSud, l’agence d’attractivité et de développement économique de la région Sud : Rydge Conseil, Verspieren Côte d’Azur, Montmirail et la Banque Populaire Méditerranée. Il s’agit de quatre acteurs des secteurs du conseil, de la finance et de l’assurance dont l’expertise vient enrichir le réseau comme l’a souligné Bernard Kleynhoff, président de RisingSud. L'agence régionale réunit 163 chefs d’entreprise de la région Sud (7 300 emplois et plus de 2 milliards d’euros de CA).