Michel Boujenah et la compagnie Les Collectionneurs proposent, du 3 au 5 septembre, trois soirées mêlant stand-up et théâtre place de la Courtine.

Porté par Michel Boujenah en tant que parrain et collaborateur artistique, aux côtés de Julien Nacache et Louis-Aubry Longeray de la compagnie Les Collectionneurs, le festival Les Remp'Arts du Rire revient pour une deuxième édition du 3 au 5 septembre, place de la Courtine à Saint-Paul-de-Vence. Le jeudi 3 septembre réunira Eliott Doyle, Youness Hanifi, Cécile Marx et Mado Tout Court, tandis que le vendredi 4 septembre accueillera Adel Fugazi, Urbain Courty, Basile et Gabrielle Giraud, artistes venus notamment du Jamel Comedy Club ou de Comedy Class. La soirée du samedi 5 septembre sera consacrée au théâtre avec "Notre Humble Avis", comédie radiophonique de la Compagnie Moya Krysa mise en scène par Igor Mendjisky.

Installé à Saint-Paul-de-Vence depuis plus de 35 ans, Michel Boujenah, qui dirige par ailleurs depuis près de vingt ans le Festival de Ramatuelle, souhaite confirmer ce rendez-vous comme un temps fort de l'humour dans un cadre exceptionnel.