Rencontre CJD Nice : l’incroyable pouvoir de nos rêves

"Le pouvoir de nos rêves: de l'imaginaire à l'action collective" : c’est le thème de la grande soirée du CJD Nice, jeudi 27 novembre de 18 à 23 heures au Domaine de Valrose. Cette 3ᵉ édition des Rencontres du CJD se fera autour de Jean-Pierre Goux, écrivain, conférencier et entrepreneur engagé, dont l’œuvre explore les liens entre rêve, science, art et engagement citoyen. Jean-Pierre Goux dévoilera les ponts qui transforment l'immense potentiel de l'imaginaire en moteurs de changement.

A travers cette thématique est lancée une invitation à repenser notre manière de créer le monde de demain.Et si votre grand rêve avait le pouvoir de changer le monde ? Et si vous aviez les clés pour en faire une réalité collective, une source d'inspiration et de rassemblement? Chaque grande aventure humaine, est-il rappelé, commence par une idée folle, une vision, un imaginaire qui dépasse nos limites. Cet événement réunira des entrepreneurs, des dirigeants, des créateurs et des acteurs du territoire pour partager leurs expériences, leurs utopies concrètes et leurs initiatives qui transforment déjà le réel.