Rencontre décideurs IT à Nice : comment l’IA transforme le DSI

"L'Intelligence Artificielle transforme notre DSI" : c’est le thème du Dîner conférence Décideurs IT qui aura lieu le 5 octobre de 18 à 24 heures à Nice dans le cadre prestigieux de l’Observatoire de la Côte d’Azur. Organisée par le CIPMed (Club Informatique Provence) et l'ADIM (Association des Directeurs Informatiques de Monaco), la rencontre réunira les DSI, CTO, RSSI, CDO, de la Côte d’Azur et de la Principauté.

La conférence sera coanimée en exclusivité par IT for Business (Samuel Masson, Directeur du cabinet de recrutement Omniciel et Thomas Pagbe, Responsable éditorial des événements IT For Business) avec son invité témoin, DSI d’honneur, Eneric Lopez, Directeur artificial intelligence National Transformation and Social Impact Director – Microsoft. A noter également les participations de Woilide Nagmar, Directeur des Systèmes d’Information Transformation, Digital et Projets – Constructa ; Victor Planas-Bielsa, Data scientist, researcher, Senior researcher and educator – CSM Centre Scientifique de Monaco et Denis Roux, Directeur des Systèmes d'Information – Groupe INOVIE