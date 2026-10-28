Rencontres de l’Avenir à Saint-Raphaël : une tribune nationale du débat présidentiel

Du 6 au 8 novembre, avec les Rencontres de l'avenir, le Palais des Congrès accueille plus de 70 intervenants et une vingtaine de tables rondes, à quelques mois de l’élection présidentielle. Un événement de portée nationale.

Créées en 2018 par l’économiste Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet Asterès, avec le soutien de Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël, les Rencontres de l’Avenir reviennent au Palais des Congrès de la ville du 6 au 8 novembre. L’événement, qui revendique 12 000 participants chaque année, prend cette fois une coloration particulière à l’approche de l’élection présidentielle. Parmi les personnalités politiques annoncées figurent Gabriel Attal, Edouard Philippe, Bruno Retailleau, Jordan Bardella, Sarah Knafo, David Lisnard, Karim Bouamrane et Bernard Cazeneuve.

La première journée donne le ton, avec une ouverture consacrée aux pronostics de l’élection, en présence de Frédéric Dabi (IFOP), puis deux "débats présidentiels", l’un sur le projet de la droite avec Bruno Retailleau, l’autre sur l’IA et la modernisation du pays avec David Lisnard. Les tables rondes balaieront aussi la réindustrialisation à travers le cas de Fos-Berre, l’intelligence artificielle en entreprise et dans la formation des jeunes, la souveraineté sanitaire, avec notamment Lionel Collet, président de la Haute Autorité de santé, ou encore la cybersécurité, vue à travers l’exemple estonien. L’entrée est gratuite sur réservation et les conférences sont diffusées en direct.