Rencontres de Cannes : un mois littérature, cinéma, art contemporain et animation

Du 7 novembre au 8 décembre, la Ville de Cannes et ses partenaires associatifs proposent rencontres d’auteurs, avant-premières, débats d’idées et masterclasses, pour la plupart gratuits et ouverts à tous.

Les Rencontres de Cannes s’ouvrent ce samedi 7 novembre pour un mois de manifestations culturelles. Organisé par la Ville de Cannes avec les associations Cannes Cinéma, Cannes Université et Okaou, l’événement met à l’honneur jusqu’au 8 décembre la littérature, le cinéma, l’art contemporain et les arts animés. Au programme : rencontres avec des auteurs et des artistes, débats, projections en avant-première, conférences, ateliers et masterclasses. (Photo DR).

Les Rencontres Littéraires ouvrent le bal dès ce samedi

Les Rencontres Littéraires, pour leur 13e édition, ouvrent le bal les 7, 12, 13 et 14 novembre dans les médiathèques Ranguin et Noailles, à l’Espace Miramar et à la Faculté des Métiers. Du roman à la littérature jeunesse en passant par le manga, elles proposent dès ce samedi des ateliers graphiques et manga avec Tom Vaillant, Fanny Ducassé et Jennyfer Caballe. Nathalie Zberro, PDG des Éditions de l’Olivier, sera présente le 12 novembre. Le vendredi 13, un déjeuner littéraire est organisé à l’école hôtelière, puis une grande soirée à l’Espace Miramar, consacrée aux coulisses du Prix des Libraires, réunira Bérénice Pichat, Valentine Goby et Chris Vuklisevic.

Le samedi 14, les rencontres se succéderont à la médiathèque Noailles avec Caroline Audibert, Ramsès Kefi, Laurine Roux et Valentin Musso, avant une dictée géante. Les élèves-comédiens de l’École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille (ERACM) prêteront leur voix à des lectures d’extraits.

Les 39èmes Rencontres Cinématographiques du 16 au 22 novembre

Temps fort du mois, les 39es Rencontres Cinématographiques se tiendront du 16 au 22 novembre dans huit salles de Cannes et du Cannet. Elles proposent 27 films en avant-première et huit longs métrages en compétition internationale. Gérard Jugnot sera l’invité d’honneur et l’actrice et réalisatrice Zabou Breitman présidera le jury. La soirée d’ouverture, le 16 novembre au Théâtre Croisette, présentera Un bon petit soldat de Stéphane Brizé. La clôture, le 21 novembre, sera suivie de l’avant-première de Badinter de Pierre Godeau. Toute la semaine, des masterclasses et des ateliers d’éducation à l’image feront découvrir aux lycéens les coulisses du cinéma. La présentation de l’édition aura lieu dès le 12 novembre à l’Espace Miramar.

La fin du mois sera consacrée à l’art et aux idées. Les 26 et 27 novembre, deux rencontres gratuites invitent à porter un autre regard sur l’art contemporain. Hanna Baudet, directrice du Pôle d’art contemporain, donnera la conférence "L’art contemporain, on n’y comprend rien !" au centre d’art La Malmaison. L’artiste Marion Charlet présentera son exposition Felicità au Suquet des Artistes.

Rencontres Débats, d'Arts Animés, masterclass cinéma

Les 27 et 28 novembre, à l’Espace Miramar, les Rencontres Débats de Cannes Université, animées par Philippe Muller, auront pour thème "Résister pour exister". La philosophe Barbara Stiegler, le neuroscientifique Michel Desmurget, la magistrate Béatrice Brugère, le philosophe Fabrice Midal et la sociologue Gisèle Sapiro y interrogeront les formes de résistance face aux violences, aux injustices et aux fractures contemporaines.

Les Rencontres d’Arts Animés clôtureront le programme du 6 au 8 décembre, avec la 21e édition du festival Meet Ze Artists, qui célèbre les 20 ans de l’association Okaou. Courts métrages d’animation internationaux, ateliers de BD en musique et de design assisté par l’IA, exposition sonore et immersive : l’Espace Miramar accueillera le public le dimanche 6 décembre, en présence d’Eric Langlois et de Richard Bellia, avec la présentation de FARIDOG 3, troisième long métrage immersif de RenOA réalisé à Cannes.

Le lundi 7 décembre, au Campus Georges Méliès, Eric Langlois animera une masterclass ouverte au public sur la BD, le cinéma, les effets spéciaux et l’IA, à l’occasion du 165e anniversaire de la naissance de Georges Méliès. Les deux dernières journées sont réservées aux scolaires.

Le programme complet est disponible sur cannes.com.