Rencontres de la Communication à Nice : de la Com à la Plume

Ils sont nombreux, les communicants azuréens qui sont devenus auteurs. En témoignent les 14èmes Rencontres de la Communication qui ont lieu à Nice, à la Banque Populaire Méditerranée, le 12 décembre de 14 à 18 heures. Pas moins de 12 communicants passés à l’écriture d’un livre se trouveront au rendez-vous et interviendront au cours de trois tables rondes animées Leslie Benzaquen Chroniqueuse – Journaliste sur TV Monaco. Les thèmes ? “Sortir de sa zone de confort : ce que les héros de roman nous enseignent” pour la première ; “Toucher au cœur pour convaincre : la force du storytelling” pour la seconde et “Réussir, oser, vaincre : quand les parcours remarquables nous inspirent”.
L’occasion de témoignages passionnants et de rencontres avec les auteurs :
- Floryane Charlery-Adèle, Invisible mais brillant. Éditions Dashbook
- Pierre Corbucci, La disparition d'Aristoteles Sarr. Editions Paulsen
- Jean-Pierre Fouchy, L’éloge des Lumières. Les éditions Ovadia
- Stéphane Gamelin, Le premier plongeur. Editions Little Dolphin
- Laurence Genevet, Le vent souffle là où il veut. Éditions Maïa
- Sylvie Gillibert, Green Design Manifesto. Les éditions Hermann
- Géraldine Giraud, Le pain du partage. Editions Baima Ronchetti
- Alexandre Kson, Marketeurs, mobilisez-vous (sans déraper). Editions Kawa
- Valérie Piola-Caselli, Le cheval emmuré. Les éditions Ovadia
- Bruno Valentin & Caroline Stefani, Séduire et fidéliser par le storytelling. Les éditions Ovadia
- Denis Zott, La dame blanche. Éditions Hugo Poche
