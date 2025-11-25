Rencontres de la Communication à Nice : de la Com à la Plume

Ils sont nombreux, les communicants azuréens qui sont devenus auteurs. En témoignent les 14èmes Rencontres de la Communication qui ont lieu à Nice, à la Banque Populaire Méditerranée, le 12 décembre de 14 à 18 heures. Pas moins de 12 communicants passés à l’écriture d’un livre se trouveront au rendez-vous et interviendront au cours de trois tables rondes animées Leslie Benzaquen Chroniqueuse – Journaliste sur TV Monaco. Les thèmes ? “Sortir de sa zone de confort : ce que les héros de roman nous enseignent” pour la première ; “Toucher au cœur pour convaincre : la force du storytelling” pour la seconde et “Réussir, oser, vaincre : quand les parcours remarquables nous inspirent”.

L’occasion de témoignages passionnants et de rencontres avec les auteurs :

Floryane Charlery-Adèle , Invisible mais brillant. Éditions Dashbook

