Rencontres IA et Vivant : l’intelligence collective plutôt que l’intelligence artificielle

Force est de constater que si la météo n’était pas de la partie avec un orage de grêle d'une rare intensité en fin d’après-midi et de la pluie ensuite, la soirée sur l’IA au service du Vivant organisée à l’Allianz Riviera par le CJD et le Crédit Agricole a fait le plein. Quelque 1.000 dirigeants et entrepreneurs de la Côte d’Azur ont participé au débat animé par cinq intervenants hors pair, Cyril Dion, Asma Mhalla, Arthur Auboeuf, Théo Alves da Costa et Diana Sebbar. (Photo WTM : l'estrade avait été installée en plein air sur la pelouse du stade).

Une fresque synthétisée par l'IA à partir des réponses des participants

Ils ont chacun dessiné le paysage, établi l'état des lieux et posé les questions. Dans quelle intention allons-nous utiliser l’IA ? Mettons l’IA au service de l’intérêt collectif, prenons de la hauteur dans l’utilisation que nous en faisons ! Car les conséquences révèlent les impacts sur la démocratie et l’environnement ont-ils rappelé chacun de leur côté. Et enfin, dans quelle mesure sommes-nous prêts à nous investir pour une cause plus grande que nous seuls : le Vivant ? A la sortie beaucoup auront été marqué par l’approche de Cyril Dion : “Et si l’enjeu du 21ème siècle était l’Intelligence Collective, plutôt que l’Intelligence Artificielle ?

En conclusion, les participants ont été invités à partager en direct leur première intention, leur premier pas, ce qu’ils retenaient prioritairement de ces Rencontres. Ces centaines d’intentions ont donné lieu à la création d’une fresque synthétisée par l’IA, un instantané des travaux et échanges : 1000 voix pour le Vivant ont ainsi été transformées en une illustration inédite créée avec l’IA.

Risques et opportunités de l'IA

En préambule de ces Rencontres, les participants avaient été invités à donner leur sentiment sur les risques et les opportunités de l’Intelligence Artificielle. Sans doute marqués par les ateliers de la Fondation Université Côte d’Azur, au registre des opportunités ils ont placé en premier la révolution que représente l’IA dans le domaine de la santé. A l’inverse, rares (moins de 5%) sont ceux pensent que l’IA peut aider à résoudre le problème posé par le changement climatique.

Quant aux risques que représente l’IA pour la démocratie, les discriminations (liées aux biais des jeux de données sur lesquels s’entraînent les algorithmes), ils sont très majoritairement identifiés, ainsi que l’inquiétude que l’IA ne finisse par “décider pour moi” également. Une réflexion qui est l’amorce de l’édition 2024 des Entrepreneuriales qui aura pour thématique la transition écologique. Autre sujet d'ampleur.

Photo CJD : C’est la fresque créée avec l’IA à partir des réponses des participants des Rencontres. Des humains responsables qui tracent (à pied) un nouveau chemin, se créent un horizon lumineux, sans en déléguer la direction à une IA évidemment présente, mais mise au service du Vivant. Trop optimiste ?

