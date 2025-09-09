Rencontres de la Mobilité à Nice : des infrastructures plus sûres et résilientes

A quelques jours de la Semaine européenne de la mobilité, le Département organise les Rencontres de la Mobilité, en partenariat avec la Fédération Régionale des Travaux Publics PACA, Syntec Ingénierie et le Cerema jeudi 11 septembre à partir de 9h30 au Palais des Rois sardes à Nice. Ce rendez-vous dédié aux acteurs publics et privés de la mobilité et des infrastructures vise à renforcer le dialogue et la coopération autour des enjeux majeurs liés à la conception, l’exploitation et la modernisation des infrastructures routières.

Les échanges seront structurés autour de deux conférences : la première portera sur l’intégration de la sécurité dans les nouveaux projets afin de les rendre acceptables, tandis que la seconde abordera la question de l’impact carbone et de la résilience dans les infrastructures routières. Ces thématiques permettront d’explorer les défis actuels et futurs, depuis l’innovation technique, avec l’usage d’exosquelettes ou de drones pour améliorer la sécurité des chantiers, jusqu’à la résilience face aux risques climatiques et naturels tels que les inondations, les incendies, les tempêtes, les séismes ou encore les submersions. Enfin, la réflexion s’élargira à la décarbonation des transports et à la réduction de l’empreinte environnementale des infrastructures.