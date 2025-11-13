Rencontres du spatial à Cannes : flash sur la filière qui monte en Région Sud

C’est un événement qui prend de l’ampleur et qui va réunir tout l’écosystème spatial régional et national autour des grands enjeux stratégiques et économiques de la filière. Les 4èmes Rencontres du spatial en Région Sud se tiendront le 27 novembre à Cannes, au Palais des Festivals, dans un contexte où le territoire affirme sa position de 3e pôle spatial en France.​ Y participent les belles entreprises régionales du spatial comme Thales Alenia Space, Acri-ST, Bertin Technologies, Soditech…, tandis qu’un soutien fort est accordé par les agglomérations Cannes Lérins, Sophia Antipolis et Pays de Grasse, les trois agglos de la métropole ouest Cap Azur.​

Au programme de la journée, sont inscrites des conférences et tables rondes sur les enjeux européens, la stratégie nationale du secteur spatial et l’accélération du NewSpace dans la région PACA. ​Il sera question notamment dans la matinée de la nouvelle stratégie spatiale française avec des intervenants au plus haut niveau comme Hervé Derrey, président de la Commission Espace - GIFAS et CEO de Thales Alenia Space, Benoit Hancart, président du Pôle SAFE et des représentants du CNES, de la Commission européenne... Parmi les thèmes des conférences, on retiendra entre autres la nouvelle économie spatiale; l’essor des marchés émergents avec l’observation de la terre ; les chaînes de valeur du spatial.

Au programme également, des pitchs investisseurs vont permettre aux startups et jeunes entreprises du spatial de présenter leurs innovations à un panel d’investisseurs et de partenaires industriels.​ Des rencontres B2B sont organisées pour favoriser le networking et l’émergence de nouveaux projets collaboratifs et structurants pour le territoire, la France et l’Europe.​ Il est prévu des prises de parole de personnalités de l’industrie spatiale et du NewSpace, dont des entrepreneurs, chercheurs et décideurs engagés dans la transformation du secteur.​

En fin de journée, sera lancé le festival “Cinéma for Space”, premier festival international de cinéma dédié à l’espace, organisé sur trois jours à Cannes en synergie avec la filière locale du spatial et le monde du cinéma.​ Et puis un autre rendez-vous est donné avec l’espace : l’édition 2026 d’Act In Space qui aura lieu les 30 et 31 janvier au Campus Georges Méliès à Cannes. Prêt à s'envoler très haut à Cannes !