Rendez-vous Connect à Nice : le NewSpace au service des collectivités

Le NewSpace en réponse aux principaux enjeux territoriaux (environnement, gestion des risques, pollution…) : c’est le thème de la 2e édition des Rendez-vous Connect à Nice le 21 septembre de 9h à 18h30, qu’organisent au Parc Phoenix le CNES, la Métropole Nice Côte d’Azur et le Pôle SAFE. Cette journée réunira les acteurs de l’écosystème spatial et d’innovation de la Région Sud et des collectivités territoriales de France pour explorer les nouvelles opportunités offertes par le NewSpace.

Il sera question des satellites d’observation et des jumeaux numériques pour le suivi du verdissement des territoires, de l’internet des objets (IoT) pour récupérer des données essentielles dans les endroits les plus reculés, des images satellites radar (InSAR) et EGMS, un nouveau service européen gratuit, pour une gestion optimale des risques territoriaux. Au programme également les techniques de détection des déchets sauvages par satellite qui aident à lutter contre la pollution ou encore l’innovation spatiale au service de la protection des océans et des mers face aux enjeux climatiques.