Les Rendez-vous de l’Emploi en Pays de Grasse essaiment sur toute la CAPG

Avec du 12 février au 8 juin toute une série d’événements au programme, les Rendez-vous de l’Emploi en Pays de Grasse s’imposeront encore cette année comme des temps forts dédiés à l’accès à l’emploi local. Portées par la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et organisées par le PLIE, en partenariat avec la Mission Locale du Pays de Grasse et France Travail, ces rencontres s’adressent aussi bien aux demandeurs d’emploi qu’aux acteurs économiques du territoire dans un objectif : favoriser les échanges, l’accompagnement et les opportunités professionnelles de proximité.

Premier grand temps fort de l’année, le Forum pour l’Emploi se tiendra le jeudi 12 février, de 9h à 12h, à l’Espace Chiris à Grasse. Plus de 50 entreprises et partenaires, issus de nombreux secteurs d’activité (hors services à la personne et intérim), seront présents pour proposer des offres en CDD et CDI. Les visiteurs pourront également bénéficier d’un espace conseil “Réseau pour l’Emploi” pour les accompagner dans leurs candidatures, ainsi que d’un espace dédié à la création d’entreprise pour guider les porteurs de projets dans leurs démarches.

D'autres temps forts suivront sur l'ensemble des communes de la CAPG comme un "Forum de l'économie sociale et solidaire" le 5 mars à la Roquette-sur-Siagne, un "Forum emplois départementaux" à Saint Auban le 9 avril, un "Parcours emploi" le 19 mai à Saint-Vallier-de-Thiey ou encore un "Printemps de l'emploi" le 8 juin à Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Au-delà d’un simple événement de recrutement, les Rendez-vous de l’Emploi constituent un outil de mise en réseau des acteurs du marché du travail en Pays de Grasse. À noter la participation aux salons est gratuite et que pour en faciliter l'accès, les lignes du réseau Sillages seront gratuites le jour de l’événement, afin de permettre au plus grand nombre de s’y rendre.