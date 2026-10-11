Soulagement au Musée Renoir de Cagnes-sur-mer. Les deux toiles de Renoir, dérobées le 8 septembre au musée municipal installé dans la villa où le peintre a passé les dernières années de sa vie, ont été retrouvées par les enquêteurs le jeudi 8 octobre. Un mois plus tôt, peu avant 6 heures, deux individus casqués, gantés et masqués s’étaient introduits dans le parc par une ouverture pratiquée dans le grillage, avaient brisé une vitre puis scié les accroches de quatre œuvres, les plus cotées du musée. Surpris par l’arrivée des forces de l’ordre, ils avaient abandonné dans le jardin "Coco lisant" et le "Portrait de madame Stephen Pichon" pour ne repartir qu’avec deux tableaux. Ils ont été retrouvés dans un garage, à Clermont-l’Hérault, près de Montpellier, dans l’Hérault. Selon la famille du peintre, les œuvres retrouvées sont en bon état, sous réserve de leur examen. Une conférence de presse consacrée à l’enquête est annoncée lundi 12 octobre au matin à Nanterre ; elle devrait permettre de préciser les circonstances de leur récupération.

La découverte intervient après l’interpellation de six personnes en milieu de semaine dans plusieurs départements, dont les Alpes-Maritimes et l’Hérault, par la BRI et la police judiciaire de Nice. Deux d’entre elles sont soupçonnées d’être les auteurs du cambriolage. L’enquête est désormais conduite par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, après le dessaisissement du parquet de Grasse. "Ces deux tableaux ne sont pas de simples œuvres d’art. Ils appartiennent à l’histoire de notre ville, à notre patrimoine et à l’héritage laissé par Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer. Les savoir retrouvés est un immense soulagement", a réagi le maire, Bryan Masson, qui a salué le travail de la JIRS, du SIPJ 06 et de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.