C’est la rentrée ! Demain, mardi 1er septembre, 365 079 élèves reprennent le chemin des salles de classe dans l'académie de Nice, qui couvre les Alpes-Maritimes et le Var. Si les effectifs de collèges et lycées restent globalement stables, avec près de 45 000 collégiens attendus dans les Alpes-Maritimes, la baisse du nombre d'écoliers, amorcée depuis 2023, se poursuit : 3 200 écoliers en moins cette année, a annoncé le nouveau recteur Emmanuel Roux. Un mouvement appelé à s'accentuer, puisque l'académie devrait perdre 22 000 écoliers d'ici 2035, sous l'effet du recul des naissances depuis 2013 (l'indice de fécondité en PACA est passé de 2,07 enfants par femme en 2013 à 1,61 en 2025). Cette “déprise démographique” touchera ensuite les collèges (-10 800 élèves) puis les lycées (-3 500 élèves) d'ici 2035, avec des disparités marquées : Grasse et Cannes pourraient perdre chacune 700 lycéens, quand les zones d'arrière-pays, plus attractives sur le plan immobilier, résistent mieux.

Face à cette évolution, le rectorat affiche une volonté d'anticipation plutôt que de fermetures sèches : maintien du nombre de classes malgré la baisse d'effectifs, dialogue renforcé avec les élus locaux et création annoncée d'ici le 1er novembre d'une direction de la politique territoriale de l'école. La moyenne s'établit désormais à 22,6 élèves par classe dans le premier degré, contre 25 il y a dix ans, même si les syndicats pointent de fortes disparités, avec des classes pouvant atteindre 28 à 36 élèves dans les zones urbaines du littoral.

Dans les Alpes-Maritimes, le Département a par ailleurs multiplié les préparatifs estivaux : travaux dans les collèges axés sur le confort thermique et la résilience face aux fortes chaleurs, 74 des 78 postes de fonctionnement pourvus avant la rentrée, et reconduction des dispositifs d'aide aux familles (Cantine 06, aides complémentaires à la bourse nationale, prise en charge des transports pour les élèves en situation de handicap). Les enseignants ont effectué leur prérentrée le 31 août, les familles étant invitées à vérifier les horaires d'accueil propres à chaque établissement.