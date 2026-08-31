Rentrée : 365 079 élèves sur le chemin de l'école dans l'académie de Nice
Entre baisse démographique amorcée et adaptation climatique des établissements, la rentrée du 1er septembre confirme des tendances de fond dans les Alpes-Maritimes et le Var.
C’est la rentrée ! Demain, mardi 1er septembre, 365 079 élèves reprennent le chemin des salles de classe dans l'académie de Nice, qui couvre les Alpes-Maritimes et le Var. Si les effectifs de collèges et lycées restent globalement stables, avec près de 45 000 collégiens attendus dans les Alpes-Maritimes, la baisse du nombre d'écoliers, amorcée depuis 2023, se poursuit : 3 200 écoliers en moins cette année, a annoncé le nouveau recteur Emmanuel Roux. Un mouvement appelé à s'accentuer, puisque l'académie devrait perdre 22 000 écoliers d'ici 2035, sous l'effet du recul des naissances depuis 2013 (l'indice de fécondité en PACA est passé de 2,07 enfants par femme en 2013 à 1,61 en 2025). Cette “déprise démographique” touchera ensuite les collèges (-10 800 élèves) puis les lycées (-3 500 élèves) d'ici 2035, avec des disparités marquées : Grasse et Cannes pourraient perdre chacune 700 lycéens, quand les zones d'arrière-pays, plus attractives sur le plan immobilier, résistent mieux.
Face à cette évolution, le rectorat affiche une volonté d'anticipation plutôt que de fermetures sèches : maintien du nombre de classes malgré la baisse d'effectifs, dialogue renforcé avec les élus locaux et création annoncée d'ici le 1er novembre d'une direction de la politique territoriale de l'école. La moyenne s'établit désormais à 22,6 élèves par classe dans le premier degré, contre 25 il y a dix ans, même si les syndicats pointent de fortes disparités, avec des classes pouvant atteindre 28 à 36 élèves dans les zones urbaines du littoral.
Dans les Alpes-Maritimes, le Département a par ailleurs multiplié les préparatifs estivaux : travaux dans les collèges axés sur le confort thermique et la résilience face aux fortes chaleurs, 74 des 78 postes de fonctionnement pourvus avant la rentrée, et reconduction des dispositifs d'aide aux familles (Cantine 06, aides complémentaires à la bourse nationale, prise en charge des transports pour les élèves en situation de handicap). Les enseignants ont effectué leur prérentrée le 31 août, les familles étant invitées à vérifier les horaires d'accueil propres à chaque établissement.
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Levée des couleurs à Nice : le ministre de l'Éducation recadre Éric Ciotti
Le maire UDR de Nice avait annoncé vendredi l'installation, dès cette rentrée et jusqu'à la Toussaint, d'un mât tricolore dans chaque cour d'école, avec pour objectif une levée des couleurs hebdomadaire accompagnée de La Marseillaise. Une mesure décriée par les syndicats enseignants et par l’association Tous citoyens ! qui posait une question simple : qu’est-ce qui est aujourd’hui le plus utile aux écoliers niçois : des fournitures scolaires ou un drapeau tricolore ? (début août la nouvelle municipalité n'avait pas renouvelé la gratuité des fournitures scolaires pour les écoliers). Aujourd’hui lundi, le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray a fermement recadré l'initiative ainsi que l’a souligné Le Figaro : “Il n'appartient pas au maire de décider une quelconque levée des couleurs qui se ferait en présence de tous les élèves”, a-t-il déclaré à l'issue du conseil des ministres, rappelant que le cadre pédagogique relève de l'Éducation nationale.
Des propos qu'Éric Ciotti a qualifié de “ahurissants” en maintenant que son initiative peut être mise en œuvre via une convention entre la Ville et l'Éducation nationale, et en assurant que Nice “poursuivra le déploiement des mâts dans toutes les écoles élémentaires”. De son côté, le ministre a annoncé qu'à partir de cette année, tous les élèves du CM1 à la terminale participeront à une cérémonie commémorative annuelle en hommage aux “Morts pour la France” autour du 11 novembre.