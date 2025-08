Rentrée French Tech : la Journée DDA de Cannes Is Up fait le plein

La grande rentrée pour la French Tech Côte d’Azur avec la journée DDA de Cannes Is Up, programmée le 1er septembre. Toujours très festive, elle affiche complet avec 400 participants ont annoncé les organisateurs. Pour sa 6ème édition, l’événement DDA (pour Déconnectez-vous, Détendez-vous et Amusez-vous) a fait le plein. C’est une journée business détente complètement décalée qui a pour objectif le partage dans le cadre idyllique des îles de Lérins.

Pilier cannois de la French Tech Côte d’Azur, Cannes is up a concocté un rendez-vous magique, mêlant sport, culture, écosystème et business et réunissant startuppers, entrepreneurs et dirigeants de grands groupes. Trois règles pour cette journée totale, de 9 à 23 heures : téléphone strictement interdit ; au revoir les costumes et cravates ; détente et bonne humeur obligatoires. Simple mais efficace.

La journée donnera aussi l’occasion de récompenser les Startups lauréates des Trophées RSE de la French Tech Côte d'Azur et les gagnants des Hackathons de chaque territoire FTCA.