Rentrée : Nice dans le Top 10 des villes les plus chères où étudier

La rentrée étudiante sera particulièrement chère à Nice. La capitale de la Côte fait partie des 10 villes les plus chères où étudier, classement effectué par le magazine l’Etudiant. C’est d’ailleurs la seule ville de province qui fait partie de ce “Top 10” des villes les plus chères selon le coût de la vie étudiante - Unef (ce classement prend en compte les loyers et les frais de transport en plus de la base commune à tous les étudiants de France).

Nice (1.307 € par mois avec une augmentation de 5,92% par rapport à l’an dernier) “reste dans le top 10 avec un coût de la vie supérieur à certaines villes d’île-de-France comme Évry, qui fait quand même son entrée dans le top 10”, note ainsi le magazine. Quant à la ville la moins chère, c'est Clermont-Ferrand (1 075 € et + 6,30%).