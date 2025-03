Rentrée politique : Eric Ciotti veut transformer LR en UDR

C’est la rentrée aussi dans le monde politique, bien que le débat n’ait jamais pris de vacances avec la recherche désespérée d’un nouveau premier ministre. Dans les Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, député azuréen et toujours président (très contesté) de LR a fait sa rentrée devant 3.000 partisans samedi dans son fief de Levens. Une reprise sur un scoop : il allait transformer LR en UDR (Union des Droites pour la République). Arrivé sur la musique d’”I will survive” (tout un symbole), il a annoncé, non pas qu’il quitterait Les Républicains dont son exclusion est en cours, mais qu’il refonderait sa famille politique en transformant LR en UDR. Une refondation dans le but de créer un “grand parti de droite”. (Photo capture d'écran).

Des déclarations qui n’ont pas été du tout appréciées par son ex-famille politique qu'il a dynamitée en décidant seul de se rapprocher du Rassemblement National lors des dernières législatives. "Il ne peut pas transformer le parti sans réunir les instances, il ne peut pas décider seul, il y a des étapes à respecter", a déclaré à l'AFP Michèle Tabarot, députée du Cannet, secrétaire départementale des Républicains dans les AM et présidente de la Commission nationale d'investiture, opposée au ralliement de LR au RN imposé par Eric Ciotti.

Pour LR, avec ce nouvel épisode qui s'ouvre, la rentrée risque d’être encore houleuse. Et cela d'autant plus qu'Eric Ciotti l'a de nouveau réaffirmé avec force : il se prépare "chaque minute, chaque seconde à relever le défi du renouveau de Nice".