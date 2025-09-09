La rentrée à Sciences Po Menton : on n’a pas tous les jours 20 ans

A Menton, le campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po Paris a fêté vendredi sa rentrée mais aussi ses vingt ans d’existence. La cérémonie, rythmée par des allocutions officielles, une rétrospective, un intermède musical et une leçon inaugurale, s’est tenue en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Christophe Mirmand, ministre d’État du gouvernement princier de Monaco, Luis Vassy, directeur de Sciences Po, Jeanne Lazarus, doyenne du Collège universitaire, ainsi que plusieurs élus et représentants de l’État. (Photo DR : le campus de Science Po Paris à Menton).

Fondé grâce à l’impulsion de Jean-Claude Guibal, alors député-maire de Menton, et de Richard Descoings, directeur de Sciences Po de 1996 à 2012, le campus a été façonné par des figures majeures comme Gilles Kepel, professeur des universités, et Bernard El Ghoul, directeur de 2005 à 2019. Tous deux ont rappelé les étapes marquantes de cette aventure académique. La cérémonie a également rendu hommage à Gisèle Halimi, avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne, avec la présence de son fils Jean-Yves Halimi et de l’historien Benjamin Stora. Une fresque monumentale et l’inauguration de l’”Amphithéâtre Gisèle Halimi” ont marqué cet hommage.

Aujourd’hui dirigé par Youssef Halaoua, premier ancien étudiant d’un campus délocalisé à en devenir le directeur, Sciences Po Menton accueille plus de 500 étudiants venus de plus de 70 pays. Classé au 1er rang des meilleurs campus délocalisés sur 17 instituts sur le sol national, il s’affirme comme un pôle d’excellence consacré aux enjeux de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Véritable trait d’union entre la cité du citron et le monde, il a formé en vingt ans une génération d’entrepreneurs, journalistes, diplomates et chercheurs, contribuant à inscrire Menton dans le cercle des villes universitaires méditerranéennes aux côtés de Toulon, Nice et Marseille.