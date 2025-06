Rentrée UPE 06 : un afterwork sur l’accompagnement à l’international

La rentrée à l’UPE 06 avec un afterwork jeudi 7 septembre à 18 heures dans les locaux de l’union patronale à Saint-Laurent du Var sur le thème "Être accompagné(e) à l'International : les dispositifs publics et privés pour saisir les opportunités et gagner des marchés". Ce second afterwork de l’année consacré aux dispositifs existants sera animé par Philippe Renaudi - Président de la CCIR, Tiny Doucendre Ramirez - Déléguée Internationale - BPI France, Béatrice Seroussi - Présidente de Travel Planet - Agence de voyages d'affaires, Nam Son Nguyen - Dirigeant de NSN Conseil avec Léonard Cox, Président Task Force International UPE06 comme modérateur.