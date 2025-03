Reprise #IADATE à Nice : les nouveaux enjeux sécuritaires IA & Cyber

La reprise pour les #IADATE. Elle se fera le 12 septembre de 18 heures à 19h30 au Palais des Rois Sardes, à Nice avec un rendez-vous sur le thème “IA & Cyber, de nouveaux enjeux sécuritaires” que co-organise la Maison de l'Intelligence Artificielle. Alors que se termine la période des Jeux Olympiques, l'anticipation de la menace comme la neutralisation des attaques cyber a été un enjeu majeur de ces derniers mois pour le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyber espace. L'avènement de l’IA générative en 2023 a entraîné le développement de nouvelles formes d'attaques. Pour autant, il convient de ne pas considérer l'IA générative comme la seule composante d'intelligence artificielle en matière d'attaques cyber.

L'objet de cette conférence est de dresser un panorama des exploitations possibles de l'IA à des fins criminelles en envisageant les menaces actuelles comme émergentes mais aussi de présenter les enjeux de lutte contre ce fléau pour les forces de sécurité intérieure. Au programme, une conférence du Général Patrick Perrot, expert IA & Enjeux de sécurité à l'Institut EuropIA et Coordonnateur Intelligence Artificielle pour le Gendarmerie Nationale, suivie d’une table-ronde avec Alan Ferbach, fondateur de Videtics (ses solutions d’analyse vidéo avec IA ont été utilisées pour la sécurisation des JO de Paris) et Claude Seyrat, Pdg de la startup Firecell à Nice et président du Cluster IA azuréen.