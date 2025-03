Réseau Entreprendre : c'est parti pour le Booster Camp inédit sur l’Île

C’est une initiative inédite qu’a lancée le Réseau Entreprendre Région Sud avec son Booster Camp : l’organiser sur deux jours, nuit comprise, dans une île. Ce Booster Camp, qui a lieu les lundi 6 et mardi 7 mai sur l'île Sainte Marguerite au large de Cannes réunit pendant deux jours 11 chefs d’entreprise du réseau qui ont été sélectionnés et seront boostés par 120 chefs d’entreprise confirmés. Il s'agit de Hoopiz Credit Management, La Pousseraie, HiPe Kids, People In , French Acoustics, MiYé , IVM Technologies SAS, LIFE BLOOM ACADEMY, TechVar - Mecatronic Company, Dignamik, AVGP CONTROLE. (Photo DR : c'est parti pour le Boost Camp au Fort de l'Ile Sainte Marguerite, site qu'on adopté avant lui dans le domaine de l'innovation, le désormais célèbre Cannes is Up).

Association d’accompagnement d’entrepreneurs par des entrepreneurs aguerris, le Réseau Entreprendre a voulu ainsi réunir pendant plus de 24 heures, sur un même site, la ressource humaine nécessaire pour transformer une idée de développement d'entreprise en nouvelle réflexion stratégique assortie d’un plan d'action concret et réaliste. Avec un seul objectif : booster la compétitivité des entreprises en leur faisant gagner des mois de réflexion !

Lors de ces deux journées de travail à Sainte-Marguerite, entrecoupées d’une courte nuit sur l’île, il s’agit de permettre aux lauréats sélectionnés de revisiter la vision de leur projet, de définir de nouveaux axes stratégiques et de dresser un plan d’action concret. Les entrepreneurs “boosteurs” sont à leur côté pour les aider à challenger leur business model actuel, à co-créer des solutions innovantes et à accélérer leur développement au niveau local, régional ou international. Un vrai remue-méninges dans le calme insulaire.