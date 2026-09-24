Après dix ans de démarches et plus de 12 millions d'euros d'investissement, la PME familiale niçoise spécialisée dans l'éclairage professionnel est désormais installée dans un bâtiment de 7 000 m² autonome en eau et en énergie, pensé pour le bien-être de ses salariés.

Sur les rives du Paillon, l'adresse n'a pas changé mais le siège de Résistex a été entièrement repensé. L'ancien bâtiment datait des années 60. L'entreprise fondée en 1937 conçoit, fabrique et distribue des solutions d'éclairage professionnelles. Elle a investi plus de 12 millions d'euros, dans un bâtiment à énergie positive souligne son dirigeant Bernard Alfandari. Un puits assure son autonomie en eau et des panneaux photovoltaïques en toiture couvrent ses besoins en énergie. Le surplus est stocké dans des batteries qui alimentent les bornes de recharge des véhicules des salariés. Le chantier, confié au constructeur vauclusien GSE, a imposé deux ans de délocalisation des 70 salariés à La Trinité.

Première entreprise à mission des Alpes-Maritimes et médaillée Ecovadis Platinum en 2025, Résistex a doté son siège d'une salle de sport, d'espaces de détente, d'un rooftop équipé d'un barbecue et d'un bureau pour un ostéopathe. Des équipements qui répondent aussi à un objectif assumé : faire revenir les salariés sur site. L'entreprise vise d’autre part la neutralité carbone en 2050, et son nouveau siège va servir de démonstrateur pour ses clients, ses prospects et ses pairs.