Réélue pour un troisième mandat le 27 septembre, la sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes Dominique Estrosi-Sassone a été reconduite le 7 octobre à la présidence de la commission des affaires économiques du Sénat, qu’elle dirige depuis octobre 2023. Elle siège dans la majorité de Gérard Larcher, lui-même réélu président du Sénat le 1er octobre. Elle s’est dite "très honorée" et entend exercer cette responsabilité "au service des 51 commissaires dans le respect de toutes les sensibilités". Le même jour, le chirurgien niçois Laurent Castillo, nouvellement élu sous les couleurs de l’UDR, le parti d’Éric Ciotti allié au Rassemblement national, est devenu l’un des onze vice-présidents de la commission des affaires sociales. Ce professeur de médecine, également conseiller municipal à Nice, a déclaré notamment : "Le combat continue pour défendre notre système de santé et ceux qui le font vivre au quotidien".

Sa collègue Alexandra Borchio Fontimp a, pour sa part, été désignée pour la troisième année consécutive rapporteure pour avis des crédits de la recherche dans le projet de loi de finances pour 2027. Dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, elle entend défendre la continuité des financements et les conditions de travail des équipes scientifiques. Elle s’appuie sur le poids du territoire dans ce domaine : Université Côte d’Azur, Sophia Antipolis, CNRS, Inria, EURECOM, Institut 3IA Côte d’Azur, CHU de Nice, Observatoire de la Côte d’Azur et filière parfumerie grassoise. "Affaiblir la recherche, c’est compromettre notre souveraineté, nos emplois et notre capacité à répondre aux défis de demain", prévient-elle.