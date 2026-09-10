Le chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle recule de 6,9 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur au deuxième trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025, et la baisse atteint 7,3 % sur les six premiers mois de l'année, selon le nouvel Observatoire économique de la restauration réalisé par l'UMIH avec l'Ordre des experts-comptables, à partir des déclarations de TVA de 3 329 entreprises de restauration traditionnelle et 1 937 entreprises de restauration rapide de la région. Cinq des six départements de PACA sont concernés, avec des écarts marqués : les Bouches-du-Rhône chutent de 10,3 % sur le trimestre, contre 4,7 % pour les Alpes-Maritimes, tandis que les Hautes-Alpes font figure d'exception avec une progression de 5,3 % (l'effet montagne lié aux canicules précoces). La restauration rapide n'échappe pas à la tendance régionale, avec un recul de 3,8 % sur le trimestre, alors qu'elle progresse au contraire de 3,8 % au niveau national.

Ces données, arrêtées au deuxième trimestre, ne mesurent pas encore l'impact des épisodes de canicule ni des incendies de l'été sur l'activité des établissements de la région, un facteur qui pourrait encore peser sur les résultats du troisième trimestre.