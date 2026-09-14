Flightright, plateforme spécialisée dans la défense des droits des passagers aériens, a publié son bilan de la ponctualité dans les quinze principaux aéroports français entre le 1er juin et le 7 septembre 2026. Sur la Côte d'Azur, l'aéroport de Nice se classe deuxième du podium national, juste derrière Beauvais (45,38 % de vols retardés). A Nice avec 44,98 % de vols retardés, 9 798 vols sont concernés sur 21 784 étudiés, et près d'un passager sur deux a été touché sur la période. Troisième du classement, l'aéroport corse de Figari affiche un taux de 43,54 % (889 vols sur 2 042), une situation liée à la forte affluence de la haute saison touristique.

Cette ponctualité dégradée s'explique par une accumulation de perturbations. Le week-end du 15 août, une grève des personnels de cabine d'easyJet France a entraîné l'annulation d'une centaine de vols, avec Nice parmi les bases directement touchées. Le 24 août, de violents orages ont ensuite provoqué de nouveaux retards et annulations sur la plateforme niçoise, comme à Bordeaux, Toulouse et Marseille, tandis que les incendies ayant frappé le sud de la France durant l'été ont mis sous forte tension des infrastructures déjà sollicitées par la haute saison. Nice et Figari illustrent ainsi, chacun à leur échelle, la vulnérabilité des aéroports les plus fréquentés du sud du pays face notamment à des perturbations à la fois sociales et climatiques.