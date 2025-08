reThreads, l’application qui publie tous vos posts sur le microblogger de Meta

Les Lucky Luke de l’informatique ! Ils ont tiré plus vite que leur ombre, Tristan Berguer et Toni Dos Santos, deux entrepreneurs azuréens basés à Grasse. Le “twitter” de Meta à peine lancé aux Etats-Unis sous forme de test, mais pas encore sorti en Europe, ils ont créé une application, reThreads, spécialisée dans l'optimisation du contenu sur les réseaux sociaux qui cible spécifiquement la gestion de contenu à destination de Threads. (Photo DR : Tristan Berguer à droite et Toni Dos Santos).

Un développement en format hackathon

C’était ce dernier weerk-end. Tristan Berguer, qui entre autres a créé Esport-management et Carimmat, raconte. "Threads est sorti jeudi, il y a huit jours. Le vendredi soir, nous avons attaqué le développement de l’application. Nous avons travaillé tout le week-end, nuit comprise pour la faire fonctionner et sortir un produit fonctionnel. Dimanche nous avons ainsi mis en ligne l’application.” Un vrai hackathon à deux !

L’objectif est d’apporter une solution clé en mains pour les créateurs de contenu, les marques et les entreprises qui cherchent à maximiser leur impact et leur visibilité sur Threads. “Avec cette plateforme, fini l'éparpillement et le casse-tête de la création de contenu. C’est comme avoir une baguette magique qui transforme vos anciens posts en contenu frais et attractif”, explique Tristan Berguer.

Mettre les posts de vos réseaux sociaux au format Threads

“Nous sommes les premiers dans le monde à le faire. Mais il fallait aller vite. Threads a réuni en une semaine une centaine de millions d’utilisateurs. Plus vite que ChatGPT ! Grace à l’IA nous pouvons transformer tous les posts en “tweet” avec des vidéos TiKToK transformés en texte, des bannières ou photos mises automatiquement au format de Threads."

"De nombreux créateurs de contenus, marques et entreprises n'osent pas se lancer en raison des contraintes de temps et de codes sur des nouvelles plateformes comme celles-ci." reThreads élimine cette barrière en utilisant votre contenu existant, en le peaufinant pour correspondre à l'authenticité et à l'originalité requise par la plateforme Threads. Elle transforme chaque post pour qu'il sonne vrai et soit cohérent partout, rendant l'expérience du contenu aussi simple que tricoter avec de la laine…”

On en retient la promesse. Pour l’instant, l’appli a commencé à être lancée sur les Etats-Unis et les créateurs attendent évidemment que Threads soit accessibles en Europe. Meta (ex Facebook) a parlé de semaine, voire de mois. L’appli reThreads est donc actuellement en “waiting list”.