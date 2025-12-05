Retour de match houleux de l’OGC Nice : le préfet dénonce les comportements violents

Les joueurs de l’OGC Nice violemment pris à partie par certains de leurs propres supporters dans la nuit de dimanche à lundi, à leur retour à Nice après leur défaite 3–1 à Lorient, sixième revers de suite toutes compétitions confondues : c’est un incident qui a été repris par les médias du monde entier (même le New York Times en a parlé). Suite à ce sixième revers consécutif, toutes compétitions confondues, environ 400 supporters hostiles avaient bloqué le véhicule du club, contraignant les joueurs à rejoindre le centre d'entraînement à pied. Deux d’entre eux ont depuis porté plainte pour coups et blessures, entraînant l’ouverture d’une enquête pour violences aggravées et participation à un groupement en vue de commettre des dégradations.

Dernière intervention en date : celle du préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Hottiaux. Hier, dans un communiqué, il a dénoncé sans ambiguïté ces comportements violents et appelé chacun à condamner de tels actes. Il a également exprimé son plein soutien aux forces de police présentes sur les lieux, rappelant qu’un dispositif de sécurité adapté avait été mis en place dès que le risque de trouble avait été identifié. En prévision du prochain match de l’OGC Nice face à Angers, dimanche 7 décembre, il annonce aussi un renforcement du dispositif de sécurité pour prévenir tout nouvel incident.