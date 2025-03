Risque tsunami : test d’alerte sur mobile et Cannes déclaré “Tsunami Ready”

La Mairie de Cannes reçoit aujourd’hui vendredi 19 janvier la distinction internationale UNESCO “Tsunami Ready”. Elle lui sera remise à 15h30 à la mairie par Denis Cheng Seng, secrétaire technique Méditerranée à l’UNESCO en présence de David Lisnard, maire de Cannes. Une première en Méditerranée et en France métropolitaine. Cette reconnaissance internationale récompense l’ensemble des actions mises en œuvre par la ville pour faire face au risque tsunami.

Depuis 2014, Cannes mène une démarche globale de prévention et gestion des risques majeurs et enrichit sans cesse son expertise en faveur de la sensibilisation de tous les publics. La stratégie globale et innovante cannoise est notamment certifiée par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères depuis 2018 et fait de Cannes un territoire modèle en matière de protection des populations.

Ce vendredi aussi, entre 10h et 10h30, les habitants de plusieurs départements, dont celui des Alpes-Maritimes vont recevoir sur leur mobile une notification accompagnée d’un signal sonore, même si l’appareil est en mode silencieux. L'exercice vise à sensibiliser la population au risque de tsunami sur un littoral qui peut être impacté par des tsunamis provoqués par des séismes survenus en Méditerranée.