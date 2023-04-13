Risques majeurs : Cannes teste ce jeudi le dispositif “FR-Alert Tsunami”

Si vous habitez Cannes ou si tout simplement vous êtes à Cannes cet après-midi, ne paniquez pas si vous entendez une alerte au tsunami. Ce jeudi entre 16h et 17h, la Mairie de Cannes et la Préfecture des Alpes-Maritimes organisent un exercice de sécurité civile portant sur la thématique du risque tsunami. L’objectif est de tester à Cannes, pour la première fois dans le département, le dispositif FR-Alert auprès de la population et en condition réelle, sur deux secteurs de la commune : autour du Palais des Festivals et des Congrès en centre-ville et sur la place Roubaud au cœur de la Bocca.

L’exercice durera une heure. À 16h05, un premier message d’alerte, en français et en anglais, sera envoyé par une notification push depuis le dispositif FR-Alert sur tous les smartphones situés dans les deux secteurs précités. Il indiquera à la fois la nature de l’alerte et les consignes à respecter. Après l’envoi de ce premier message, 41 haut-parleurs communaux, situés sur les deux secteurs, diffuseront à leur tour un message alerte tsunami durant 10 minutes, entre 16h10 et 16h20. Le message de fin d’alerte sera envoyé à 16h45 par notification push FR-Alert puis par les haut-parleurs pendant une durée de 5 minutes, entre 16h50 et 16h55. Ce test grandeur nature s’inscrit dans un cycle d’entraînement régulier à la gestion de crise, question à laquelle s'est attaché le maire, David Lisnard.