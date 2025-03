Riviera DEV à Sophia : l'autre grand événement techno de l'été

"La conférence du soleil dans la plus belle technopole d'Europe" : c'est ainsi que se définit Riviera DEV 2024 qui se tiendra sur trois jours, du 8 au 10 juillet, sur le campus de Skema Business School à Sophia Antipolis. Une semaine après l'Azur Tech Summer de Telecom Valley sur les tendances et usages du numérique, l'autre grand événement numérique de l'été, résolument orienté techno, annonce 700 participants, 50 conférences et 30 ateliers dédiés entièrement aux développeurs pour leur permettre d'apprendre, pratiquer et élargir leur réseau professionnel. (Photo DR : comme en 2023, une partie des conférences se déroulera dans le grand amphi de SKEMA avec plus de 500 places).

Cette édition 2024 se découpe en deux parties. Une journée Deep Live le lundi 8 juillet avec des sessions intensives de 3 heures, où un expert approfondit un sujet, et des ateliers pratiques, là aussi de 3 heures où, laptop en main, vous plongez dans une technologie sous la tutelle d'un expert. Deux journées conférences ensuite les 9 et 10 juillet avec des keynotes d'une vingtaine de minutes pour inspirer, des conférences de 50 minutes sur des technologies, pratiques et méthodologies et des Ateliers "on n'est pas que des codeurs" sur d'autres horizons que la techno.

Parmi les thèmes au programme des trois jours : AI & Data ; DevOps & Cloud ; Methodology ; UX/UI ; Mobile ; Tooling & Tests ; Architecture, Performance & Security ; Languages…Et pour chaque section, des séances très pointues pour confirmés ou débutants (déjà initiés) comme, pour l'exemple "Viens dompter ta première IA en Python", "Développeurs Angulaire : la dernière conférence RxJS dont vous aurez besoin…", "Développer des macros en Rust", "La recherche à l'heure de l'IA"...

Rendez-vous créé en 2009 sous un autre nom par les développeurs pour les développeurs Riviera DEV continue ainsi de briller au soleil. Et de s'affirmer chaque fois un peu plus comme le grand rendez-vous techno de l'été azuréen.