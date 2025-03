Riviera Go ! : un guide touristique vidéo qui cartonne sur Youtube

"Pourquoi on ne crée pas une chaîne YouTube ?" C’est cette question toute simple qui a conduit à la naissance de Riviera Go ! une chaîne Youtube en langue anglaise. Conçue comme un guide touristique à l’usage principalement des étrangers qui visitent ou vivent sur la Côte d’Azur, elle cartonne aujourd’hui avec, pour certaines vidéos comme son “Top ten things to do in Nice”, plusieurs dizaines de milliers de vues. Flash sur cette aventure menée par deux amies allemandes qui vivent depuis 20 ans sur la Côte d’Azur et restent plus que jamais fascinées par la région. (Photo DR : Anja Plate -à gauche- et Aila Stöckmann).

"Des coups de cœur, bonnes adresses et idées touristiques... ”

Au départ, Aila Stöckmann, rédactrice en chef de Riviera Zeit, un magazine en langue allemande qui venait de cesser ses activités, cherchait à se réorienter. Elle en discutait avec son amie depuis 20 ans, Anja Plate, allemande comme elle, quand la question a émergé tout naturellement. “Nous ne connaissions rien en matière de vidéo, de "règles de jeu" de YouTube, de mécanismes de la plateforme, de l’importance des algorithmes…”, se souvient Alia.

“Mais on se disait : on habite sur la Côte d'Azur depuis 20 ans toutes les deux. On est toutes les deux allemandes, avec des maris qui travaillent à Sophia Antipolis, et on connaît très très bien la région car on l'aime tellement. On a pu aussi la découvrir pendant 20 ans à travers de multiples randonnées. De mon côté, le travail en tant que journaliste m'avait aussi fait découvrir plein de choses, beaucoup de "derrière les coulisses". C'était l'année dernière, au mois d'avril ou mai. En septembre 2022, on a sorti la première vidéo. Depuis il y en a une cinquantaine. Des coups de cœur, bonnes adresses et idées touristiques... ”

Un public de touristes étrangers ou d'expats, mais aussi de locaux...

Beaucoup de ces vidéos affichent un nombre de vues élevé, bien supérieur à ce que laisserait penser le nombre d’abonnés à la chaîne. “Ce sont surtout les vidéos "TOP 10 choses à faire à..." qui marchent le mieux, ainsi que les sujets qui touchent à l’alimentation, aux restaurants, cafés. Nous sortons une vidéo par semaine sur un format de 5 à 15 minutes. Nous essayons d'être authentique, toujours honnête, et de mettre en avant les beaux côtés. Nous faisons beaucoup de recherches, nous parlons avec des locaux, avec nos amis, pour vraiment montrer les meilleures choses,” explique Aila.

Si avec le choix de la langue anglaise, toutes les deux s’adressent d’abord à un public de touristes étrangers ou d’expatriés, elles n’en restent pas moins agréablement étonnées d’être suivies par beaucoup de locaux et de touristes français. “Même pour les locaux, nous apportons des infos utiles. Par exemple, nous avons montré des plages de la Côte d'Azur que beaucoup ne connaissent pas. Ou encore, dernière vidéo, quelques perles rares parmi les cafés de Nice que l'on ne trouve pas par hasard”.

A la recherche de sponsors et de partenaires

La suite ? “Nous voulons continuer à grandir, à gagner plus d'abonnés et plus de vues. Et réussir à valoriser notre travail. Les revenus de Youtube couvrent nos frais. Mais il fallait avoir un certain nombre d'abonnés, de vues, de vidéos pour pouvoir s'approcher des clients potentiels. Ce que nous avons aujourd’hui. Nous commençons aussi à chercher des sponsors, des partenaires qu'on pourra présenter dans nos vidéos - des entreprises qui s'adressent à un public international intéressé par la Côte d'Azur avec un fort pouvoir d'achat. On espère aussi travailler avec des liens affiliés”, poursuit Aila.

"C'est bien dans une aventure que nous sommes engagées. Nous adorons ce qu'on faisons, Nous avons l'occasion de rencontres formidables avec les gens chaque fois que nous tournons une vidéo. Nous continuons à apprendre tous les jours, sur l’univers YouTube, mais aussi sur la région. Il y a encore tellement de choses à raconter, tellement de lieux magiques à présenter... comme par exemple l'arrière-pays avec le Mercantour, le moyen pays avec de fantastiques randos à la clé. Tant de merveilleux endroits qui méritent d’être vus.”