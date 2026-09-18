Le spécialiste des arômes et parfums naturels, qui a publié ses résultats financiers du premier semestre, vise une croissance organique de 3 à 5 % sur l'ensemble de l'exercice 2026.

Robertet a publié ses résultats financiers pour le premier semestre 2026, affichant un chiffre d'affaires consolidé de 444 millions d'euros, en hausse de 2,8 % en croissance organique, bien qu'en léger recul à taux courants. Les divisions Parfumerie et Health & Beauty ont connu des croissances respectives de 13 % et 11 %, portées par les marques de niche et l'élargissement des marchés, tandis que les activités Matières Premières et Arômes ont reculé de 6 % et 2 %, pénalisées par des bases de comparaison élevées. L'Ebitda courant s'établit à 94 millions d'euros, soit une marge de 21,1 % du chiffre d'affaires, en repli par rapport aux 100 millions d'euros du premier semestre 2025, un recul lié à la poursuite des investissements stratégiques dans les capacités industrielles, les équipes scientifiques et commerciales ainsi que les systèmes d'information. Le résultat net part du groupe ressort à 54 millions d'euros, contre 59 millions un an plus tôt.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Robertet anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5 %, tout en réaffirmant sa confiance dans ses objectifs à horizon 2030.