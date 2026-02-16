Robertet dépasse les 843 M€ de chiffre d’affaires en 2025

Le groupe grassois Robertet confirme sa dynamique de croissance en 2025. Réuni le 11 février 2026 sous la présidence de Philippe Maubert, le conseil d’administration a arrêté un chiffre d’affaires annuel estimé à 843,9 millions d’euros, en progression de +4,5% par rapport à 2024. À taux de change et périmètre comparables, la croissance organique atteint +7,6%, et même +8% à taux de change constant, démontrant la solidité des fondamentaux du leader mondial des produits naturels. (Photo DR : Philippe Maubert, président non exécutif et Jérôme Bruhat, directeur général de Robertet).

Cette performance repose sur une progression généralisée des divisions. Les Matières Premières affichent une croissance organique de +12,4%, les Arômes de +10,4% et la division Health & Beauty de +10,8%. La Parfumerie, qui représente 37,4% du chiffre d’affaires, progresse également de +2,1% dans un contexte de marché plus mesuré. Malgré un effet de change défavorable lié à la force de l’euro, toutes les régions sont orientées à la hausse, avec une dynamique particulièrement forte en Amérique latine (+32,8%) et en Asie (+13,3%). L’Europe, principal marché du groupe, enregistre une croissance solide de +9,6%.

Présent dans plus de 50 pays et fort de plus de 2 500 collaborateurs, Robertet poursuit parallèlement son expansion internationale, illustrée notamment par la mise en service d’une nouvelle usine en Indonésie. Le groupe continue également de renforcer son positionnement stratégique autour des ingrédients naturels et de la durabilité, avec l’adoption récente d’une trajectoire SBTi (courbe de réduction des émissions de gaz à effet de serre) à horizon 2033.