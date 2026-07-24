La parfumerie (+12,6%) et la division Health & Beauty (+11,3%) ont permis de compenser le recul des divisions matières premières (- 5,5%) et arômes (-1,7 %) du groupe grassois qui affiche une croissance organique de 2,8% au premier semestre. Sur l’année 2026, Robertet maintient son objectif de croissance annuelle d'environ 5 % malgré des effets de change défavorables et un ralentissement au deuxième trimestre.

Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes, a publié le 23 juillet son chiffre d'affaires consolidé non audité pour le premier semestre 2026. Celui-ci s'établit à 444 millions d'euros, en léger recul de 0,5 % par rapport à la même période de 2025. Ce repli s'explique principalement par des effets de change défavorables, liés au renforcement de l'euro face à la plupart des devises du groupe, ainsi que par des effets de périmètre légèrement négatifs. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique ressort néanmoins à 2,8 % sur le semestre, avec toutefois un net ralentissement entre les deux trimestres : +4,9 % au premier trimestre, contre seulement +0,7 % au second. (Photo DR : à Grasse, le site de production de Robertet).

Cette évolution masque des dynamiques très contrastées selon les divisions du groupe grassois. La Parfumerie tire nettement son épingle du jeu avec une croissance organique de +12,6 %, portée par les marques de niche de parfumerie fine et l'émergence de nouveaux acteurs dans d'autres catégories de produits. La division Health & Beauty affiche elle aussi une belle dynamique (+11,3 %), bénéficiant des efforts engagés pour élargir ses marchés et renforcer ses capacités scientifiques et commerciales. À l'inverse, la division Matières Premières recule de 5,5 %, après deux exercices de forte croissance, sur une base de comparaison particulièrement élevée, tandis que la division Arômes affiche une légère baisse de 1,7 % dans un marché marqué par un contexte commercial attentiste.

Sur le plan géographique, les marchés matures évoluent dans un environnement plus prudent (l'Europe et l'Amérique du Nord reculent de 1 %) tandis que plusieurs marchés stratégiques affichent une forte dynamique. L'Amérique du Sud enregistre une croissance de 21 %, tirée notamment par le Brésil, où un centre de création vient d'être ouvert à São Paulo. L'Asie progresse de son côté de 12 %, portée par la montée en puissance de la nouvelle usine du groupe en Indonésie et par les investissements industriels réalisés en Inde, qui profitent notamment à la division Arômes.

Dans ce contexte contrasté, Robertet dit aborder le second semestre "avec prudence" mais confirme son objectif d'une croissance annuelle d'environ 5 % à taux de change et périmètre constants. Le groupe, fondé en 1850 à Grasse et toujours contrôlé par la famille Maubert, précise que les hausses de coûts liées aux dérivés du pétrole devraient être partiellement compensées par des augmentations de prix actuellement en cours de négociation. Fort de ses quelque 2 700 employés répartis dans plus de 50 pays et de ses 18 centres de création mondiaux, le groupe avait réalisé en 2025 un chiffre d'affaires global dépassant 843 millions d'euros.