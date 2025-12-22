Robertet se renforce en Asie en ouvrant une nouvelle usine en Indonésie

Le parfumeur grassois Robertet entend s’inscrire durablement au cœur de la croissance asiatique des flaveurs et fragrances. C’est le message que vient concrétiser début décembre l’inauguration de son nouveau site de production à Karawang, en Indonésie. Il s’agit de la première grande usine de fabrication locale du groupe dédiée aux flaveurs et fragrances pour le marché indonésien et, au-delà, pour l’ensemble de l’Asie du Sud-Est. Une étape structurante dans la stratégie d’expansion internationale d’un groupe historiquement reconnu pour son expertise dans les matières premières naturelles. (Photo DR : L’inauguration s’est déroulée en présence de plusieurs dirigeants du groupe, dont Jérôme Bruhat, directeur général, et Arthur Le Tourneur d’Ison, aux côtés de l’équipe régionale conduite par Jean-Philippe Giorgis, Head of Southeast Asia Region, et Ranti Endriani, Country Manager Indonésie).

Implantée au cœur de la zone industrielle de Karawang, à proximité de Jakarta, l’usine se situe dans l’un des bassins FMCG (produits de grande consommation) les plus dynamiques de la région. Le marché indonésien des arômes et parfums affiche une croissance annuelle estimée entre 7 et 9 %, portée par l’essor de l’alimentaire, des boissons, des soins personnels, de la parfumerie et des produits d’entretien. Le site est conçu pour servir aussi bien les grands groupes internationaux que les marques locales, avec un objectif précis : raccourcir les chaînes logistiques et améliorer la réactivité sur l’ensemble de l’ASEAN.

Pour Robertet, cette implantation industrielle marque un tournant stratégique. Déjà présent commercialement en Indonésie depuis 2018 via sa filiale de Jakarta, le groupe entend désormais faire de Karawang un véritable hub industriel régional, en complément de ses autres sites asiatiques, notamment en Inde. L’ambition est de se positionner comme un partenaire de référence pour les industriels locaux, en proposant des solutions de co-création, des développements sur mesure et une production de proximité adaptée aux spécificités des marchés asiatiques.

Sur le plan industriel, le site de Karawang intègre des lignes de production dédiées aux compositions parfumées et aux arômes alimentaires, ainsi que des capacités de conditionnement et de stockage pensées pour l’export régional. Conçue selon les standards de durabilité du groupe, l’usine met l’accent sur l’efficacité énergétique, l’optimisation des flux et le respect des exigences environnementales internationales et locales, tout en valorisant les matières premières naturelles, cœur de l’ADN de Robertet.