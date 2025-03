Robertet va acquérir Sonarome, une pépite indienne des arômes

Le Groupe Robertet, l’un des piliers de l'industrie des parfums et arômes grassoise, vient d’annoncer la signature d'un accord pour la prise de contrôle et l'acquisition progressive de Sonarome, l’une des principales sociétés d’arômes en Inde. C’est pour lui une étape importante dans sa stratégie d’internationalisation et de développement dans les arômes à destination de l'alimentation et des boissons. Cette acquisition stratégique est la 6ème opération de croissance externe en 5 ans. Elle permet au groupe grassois de consolider sa présence en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Est, tout en élargissant ses capacités industrielles. (Photo DR).

Sonarome compte une centaine de salariés pour un Chiffre d'Affaires de 15 M€ en 2022. Entreprise familiale basée à Bangalore, elle est reconnue pour sa stratégie de R&D, sa connaissance approfondie des tendances locales et ses relations de longue date avec les leaders du secteur. “Avec notre positionnement unique dans les produits naturels, notre nouvelle capacité industrielle locale et notre expertise renforcée en matière d’arômes, nous avons tous les atouts pour devenir un acteur majeur sur ce marché spécifique” a déclaré Jérôme Bruhat, Directeur Général de Robertet.

Fondée en 1850 à Grasse, le groupe s'est imposé comme le leader mondial du naturel. Il a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de plus de 700 M€ et vise à dépasser le milliard d'euros en 2030. D'où ces opérations de croissance externe pour accélérer son développement à l'international.