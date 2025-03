Robots & IA : la fantastique accélération de la Chine

Fondateur de Data Science Wizard, Nicholas Nouri, dans un post LinkedIn sur la World Robot Conference de Pékin qui s'est terminée dimanche (plus de 800.000 visiteurs), met en avant “l'accélération des progrès de la Chine dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique”. Le salon de Pékin, souligne-t-il, “a établi une nouvelle référence avec une exposition de 600 robots, dont 27 humanoïdes”. (Photo capture d'écran (Photo capture d'écran d'une vidéo où sont mêlés robots humanoïdes et actrices).

Nicholas Nouri a cherché aussi à savoir pourquoi la Chine est tellement en avance dans ces domaines. Il explique que le “moment Spoutnik” a été “le match historique entre AlphaGo et le champion de Go Lee Sedol en 2016." Ce match a créé un formidable engouement dans le public chinois, captivant plus de 280 millions de téléspectateurs. A partir de là, la Chine a intensifié ses investissements dans l’IA et "est devenue, dès 2017, le principal pays de financement mondial des startups d’IA, capturant près de 48 % du bassin d’investissement.”

Pour l’auteur du post, “l’objectif clair de la Chine est de dominer le domaine de l’IA d’ici 2030, en s’efforçant d’être à la pointe de l’innovation et de l’application”. Et de conclure aussi que “la poursuite agressive de la suprématie de l’IA par la Chine soulève d’importantes questions sur l’avenir du leadership technologique mondial et les implications éthiques du développement de l’IA.” Une conclusion qui pourra interpeller Sophia Antipolis où tous les efforts, notamment en IA, visent la "Tech for Good" et la "Tech for Human".