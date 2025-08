Rocket School ouvre un campus de marketing digital à Nice

Dans la foulée du Bocal et du Wagon, et dans la stratégie d'apprendre par la pratique, une nouvelle école du numérique s’installe à Nice : Rocket School qui ouvre à la rentrée une formation de Business Developer niveau Bac+3. Cette école gratuite et inclusive ne se place pas cependant sur le terrain du développement informatique. Elle est dédiée à la vente high tech et accueillera dès le 30 octobre prochain une promotion niçoise de 30 étudiants qui seront formés au métier de Digital Business Developer. (Photo DR : une formation de la Rocket School avec son cosmonaute).

Créée en novembre 2018 par Cyril Pierre de Geyer, Rocket School (tout un programme dans le nom) recrute des talents entre 20 et 50 ans uniquement sur leur personnalité (soft skills) et se charge de les former. Elle est déjà présente à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille et le Havre. Nice sera son 9ème campus et les candidatures sont déjà ouvertes.

Sélectionnés sur leur personnalité, les étudiants devront - pour intégrer l’école - passer un test en ligne ainsi qu’un entretien physique (la phase la plus sélective). Ceux qui seront retenus dans cette première étape participeront alors à un bootcamp de 3 mois au rythme intensif. Rendus opérationnels, ils poursuivront par une alternance d’un an au sein des startups de la région. L’école qui s’installera au centre de Nice ne compte pas s’arrêter à cette seule formation. Elle prévoit ensuite de décliner ses autres cursus sur les métiers du marketing digital, du community management et de la relation client.

Directrice du campus niçois, Constance Cottin, rappelle que Rocket School est déjà présente à Marseille et que ce site accueillait des Niçois en formation ou en conversion tandis que certains de ses étudiants étaient en apprentissage dans des entreprises azuréennes. D’où l’ouverture sur la Côte d’Azur où le développement des entreprises de hautes technologies et du digital est important et où les opportunités d’emploi sont de plus en plus nombreuses pour ces métiers du digital.

Dans les profils recherchés sur les soft skills, Constance Cottin met en avant les facultés de relationnel, celles de se fixer des objectifs et de savoir les dépasser, la qualité de contact avec le client. Beaucoup d’étudiants de Rocket School viennent ainsi de l’hôtellerie-restauration, des métiers du commerce, là où le contact direct avec le client est important. L’école se charge quant à elle de former ces commerciaux de nouvelle génération qui, avec les outils du digital, viendront générer des “leads”, qualifier ces leads de prospects et surtout engager des ventes.