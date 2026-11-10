Le roi de Norvège et sa fille incognito au Marathon Nice-Cannes

Le Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes comptait dimanche 8 novembre des participants pas tout à fait comme les autres. Le roi Haakon VIII de Norvège, 53 ans, et sa fille aînée, la princesse héritière Ingrid Alexandra, 22 ans, ont pris le départ sur la Promenade des Anglais, mêlés à la foule des coureurs. Inscrit sous le nom de "Haakon Magnus", le souverain a franchi la ligne d’arrivée sur la Croisette en 4 heures et 43 minutes. Il se classe 670e sur 863 dans la catégorie des hommes de 50 à 54 ans. Le suivi électronique de la princesse s’est interrompu après une dizaine de kilomètres, mais les images publiées sur les réseaux sociaux montrent le père et la fille courant côte à côte jusqu’aux derniers mètres, escortés de près par plusieurs coureurs, vraisemblablement des gardes du corps.

Grand amateur de course à pied, Haakon VIII court régulièrement dans les parcs d’Oslo ou autour de sa résidence de Skaugum. Au printemps dernier, encore prince héritier, il avait été aperçu en plein jogging dans les rues de Stockholm avec son cousin, le roi Frederik X de Danemark. Le roi et son héritière ayant quitté ensemble le territoire norvégien, la régence a été confiée, le temps de cette escapade azuréenne, au conseil des ministres, comme le prévoit la Constitution.