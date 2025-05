“Une Rose, une Caresse” : un chèque de 61.646€ remis au CEW

Un joli succès pour la journée solidaire “une Rose, une Caresse” 2025 qui s’est tenue dimanche dans les jardins du MIP à Mouans-Sartoux. Point d'orgue de sa 13ème édition de collecte de dons annuelle, elle a rassemblé 800 visiteurs et a pu verser 61.646€ au CEW, dont 10.270€ récoltés le seul dimanche par les entreprises mécènes pour soutenir les soins de bien-être à l'hôpital de Grasse. (Photo DR : la remise du chèque au CEW).

Le moment clé de la journée a aussi tenu dans la remise officielle au CEW (Cosmetic Executive Women) d’un chèque d'un montant exceptionnel. Les fonds collectés dans le cadre de l'opération “Une Rose, une Caresse”, portée par le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, sont en effet dédiés au développement du Centre de Beauté CEW du Centre Hospitalier de Grasse.

Ils permettent de financer des soins de socio-esthétique et de réflexologie offerts gratuitement aux patients atteints de pathologies lourdes. Le CEW est une association de professionnelles de la beauté qui a créé et gère 42 Centres de Beauté en milieu hospitalier en France depuis plus de 30 ans. Ces centres offrent gratuitement des soins de beauté et de bien-être aux patients fragilisés par la maladie et les traitements. Il les aide ainsi à retrouver confiance et à mieux vivre leur parcours de soins.