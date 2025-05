“Une Rose, une Caresse” : objectif 90.000 €

Une 13ème édition pour l’opération “une Rose, une Caresse” qu’organise le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse. Elle aura lieu le 18 mai prochain, dans les jardins du Musée International de la Parfumerie à Mouans-Sartoux et sera le point d’orgue de la collecte annuelle “une Rose, une Caresse”. Cette journée permet de récolter des dons (objectif 90.000€ ) pour offrir des soins de socioesthétiques et de réflexologie aux patients du Centre Hospitalier de Grasse souffrant d’une pathologie lourde. (Photo DR : quelque 80 bénévoles participent au succès de la journée).

Quelques nouveautés cette année dans la vingtaine d’ateliers proposés aux petits et grands tout au long de la journée : la Photo-Thérapie avec Lavriva Ekaterina qui révolutionne la photographie en alliant art et développement personnel ; Les Fils des Moires - tricothérapie avec Dany qui transforme l’art de la filature en une expérience sensorielle unique, inspirée des légendes grecques, où chaque fil raconte une histoire de guérison ; Kobido - massage japonais avec Corinne qui propose une immersion dans l’art ancestral du Kobido, un massage japonais qui allie techniques de relaxation et acupression pour revitaliser la peau.

Deux autres nouveaux ateliers aussi avec La Canopée : atelier d’automassage, yoga du visage, ou encore le pouvoir régénérant de la lumière grâce à la photobiomodulation. L’an dernier, 600 personnes avaient participé à la 12ème édition et 81 000 € avaient été récoltés grâce à 74 entreprises partenaires, de très nombreux donateurs privés et partenaires publics. Des dons qui permettent d’offrir des soins à 2.000 patients chaque année.