Le Rouret : un marché provençal pour fêter la truffe

Dans la foulée du marché de la Truffe de Grasse samedi 10 janvier, le grand marché provençal du Rouret accueillera comme les années précédentes, son Marché de la Truffe. Toute la journée, sur la place du village, cette fête de la truffe sera marquée par la vente, par les trufficulteurs du terroir, de la précieuse Tuber melanosporum, la truffe noire de Provence, la meilleure ainsi que par des conférences, démonstrations culinaires et dégustations de mets truffés. L’un des plus beaux marchés dédié des Alpes-Maritimes, avec celui de Grasse.

