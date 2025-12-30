Le Rouret : un marché provençal pour fêter la truffe

Dans la foulée du marché de la Truffe de Grasse samedi 10 janvier, le grand marché provençal du Rouret accueillera comme les années précédentes, son Marché de la Truffe. Toute la journée, sur la place du village, cette fête de la truffe sera marquée par la vente, par les trufficulteurs du terroir, de la précieuse Tuber melanosporum, la truffe noire de Provence, la meilleure ainsi que par des conférences, démonstrations culinaires et dégustations de mets truffés. L’un des plus beaux marchés dédié des Alpes-Maritimes, avec celui de Grasse.
Le programme
- 9 à 17 heures : Grand marché provençal
- 9 à 12 heures : visite commentée du champ truffier expérimental (départ en bus à partir de 9h devant la mairie et noria toute la matinée jusqu’à 12h30).
- 10 à 16 heures : Démonstration du travail des chiens truffiers (les propriétaires de chiens sont invités à venir les initier à la truffe)
- 11h : Intronisation des Chevaliers de la Confrérie des Rabassiers du Rouret.
- 15h30 à 16h30 : conférence sur la production truffière et Charte de la Fédération des Trufficulteurs pour garantir la bonne truffe aux consommateurs. Les expérimentations nationales sont en cours.
- 16h : Démonstration d’un plat truffé par le Chef Daniel Ettlinger.
- 17h : Dégustation de mets truffés préparés par les Chefs du Clos Saint Pierre.