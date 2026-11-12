Le Rouret ouvre la saison de la truffe le 5 décembre

Le Rouret donne le coup d’envoi de la saison de la truffe le samedi 5 décembre. Le maire du Rouret, conseiller départemental et vice-président de la CASA, le conseil municipal, le président de la Fédération régionale PACA des trufficulteurs et le président du Syndicat des trufficulteurs des Alpes-Maritimes invitent le public à la Maison du Terroir, avenue de Provence.

De 9h à 13h, les trufficulteurs tiendront leur permanence de vente et accueilleront les visiteurs pour présenter leur production et partager leurs savoir-faire. À 11h, une dégustation suivie d’un apéritif sera servie sur le parvis de la Maison du Terroir, occasion de découvrir les premières truffes de la saison et de soutenir une filière emblématique des terroirs du moyen pays azuréen. La saison est ouverte avec parmi les autres prochains rendez-vous les marchés de la truffe de Grasse à la Bastide Saint Antoine (9 janvier 2027) et du Rouret (17 janvier 2027).