Route du Rhum : Alexia Barrier gagne son pari et entre dans l’histoire des Ultim

Alexia Barrier avait un cap : mener seule son immense trimaran jusqu’en Guadeloupe. Mercredi 11 novembre à 15 h 42, heure locale, soit 20 h 42 à Paris, la navigatrice a franchi la ligne d’arrivée de la Route du Rhum–Destination Guadeloupe après 10 jours, 7 heures, 40 minutes et 13 secondes de mer. Cinquième à bord d’IDEC Sport–CIC, elle devient la première femme à boucler la transatlantique dans la catégorie Ultim. Sur les huit concurrents partis de Saint-Malo le 1er novembre, cinq seulement sont allés au bout : un chiffre qui donne la mesure du défi relevé par l’Azuréenne. (Alexia Barrier à son arrivée en Guadeloupe. Crédit photo : Julien De Rosa / AFP / Route du Rhum-Destination Guadeloupe).

Née à Paris et élevée à Nice, où elle découvre la voile dès l’enfance, Alexia Barrier a construit son parcours autour de la course au large et de la protection de l’océan. Fondatrice de l’association 4myplanet en 2009, elle s’était fait connaître du grand public en terminant le Vendée Globe 2020-2021 à la 24e place, après plus de 111 jours de navigation. Avec The Famous Project, elle a ensuite porté l’ambition d’ouvrir davantage les grands multicoques aux femmes. En janvier 2026, son équipage entièrement féminin avait établi un premier temps de référence sur le parcours du Trophée Jules-Verne. Cette Route du Rhum lui imposait un nouvel exercice : passer de la force du collectif à la responsabilité solitaire.

À bord d’un trimaran d’environ 32 mètres de long pour 23 mètres de large, chaque manœuvre engage des efforts considérables. Les premiers jours, marqués par des dépressions, du vent fort et une mer difficile, ont éprouvé la navigatrice et son bateau. Puis, dans la nuit du 7 au 8 novembre, sa grand-voile s’est déchirée au niveau du deuxième ris, une zone permettant de réduire la surface exposée au vent. Malgré une tentative de réparation, elle a dû poursuivre en ménageant sa voile. Un problème de winch, cet appareil qui aide à mettre les cordages sous tension, a encore compliqué les manœuvres. L’objectif est alors devenu de continuer sans provoquer de nouvelle casse.

Le final n’a offert aucun répit. Après les conditions musclées de l’Atlantique, les vents faibles aux abords des Antilles ont ralenti sa progression et prolongé l’épreuve. Le 10 novembre, il lui restait encore quelque 265 milles à parcourir, près de 490 kilomètres, avec une grand-voile fragilisée. Il fallait entretenir le mouvement du bateau, préserver le matériel et trouver les ressources pour tenir. Le retour d’une dizaine de nœuds de vent au large d’Antigua, mercredi, a enfin permis à IDEC Sport–CIC de reprendre une progression régulière vers Pointe-à-Pitre.

"J’ai eu mal mais j’ai kiffé", a résumé Alexia Barrier à l’arrivée, racontant aussi avoir pleuré une vingtaine de minutes avant de franchir la ligne. Derrière Tom Laperche, vainqueur de la catégorie, sa cinquième place raconte une autre réussite : celle d’avoir résisté aux avaries et à l’épuisement pour inscrire une première féminine au palmarès de l’épreuve. Elle n’est pas la première femme à terminer la Route du Rhum, mais bien la première à le faire en Ultim. Pour la navigatrice azuréenne, cette traversée constitue désormais un jalon supplémentaire vers son ambition annoncée d’un tour du monde en solitaire en 2028.