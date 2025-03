Route : des suspensions de permis plus longues en cas d’infraction

Des durées de suspension du permis de conduire plus longues afin de lutter contre l’insécurité routière : c’est ce qu’a décidé le préfet des Alpes-Maritimes. Hugues Moutouh a instauré un nouveau barème qui vient alourdir les sanctions. La conduite en état d'ivresse ou sous stupéfiant, la vitesse et le téléphone au volant seront notamment plus durement sanctionnés. En 2024, 55 personnes sont mortes sur les routes azuréennes et 3 854 arrêtés de suspensions du permis de conduire ont été pris.

Le nouveau barème :