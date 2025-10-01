Ruff & Associés : un 7ème label Happy Trainees pour le cabinet comptable

Le cabinet d’expertise comptable Ruff & Associés, basé à Nice et présent dans les Alpes-Maritimes et le Var, vient d’obtenir pour la septième année consécutive le prestigieux label Happy Trainees 2026. Délivrée par l’organisme indépendant ChooseMyCompany, cette certification distingue les entreprises où les stagiaires et alternants vivent une expérience particulièrement formatrice et motivante. Avec une note globale de 4,31/5 et un taux de recommandation de 100 %, le cabinet confirme son engagement envers l’intégration et l’accompagnement des jeunes professionnels. (Photo DR : l'équipe Ruff & Associés).

Les jeunes collaborateurs interrogés soulignent la diversité des missions, l’autonomie accordée et la qualité de l’encadrement. Ils apprécient également la montée en compétences rapide, le contact direct avec les clients et un environnement de travail stimulant : locaux modernes, outils digitaux, événements internes, séances de sport avec coach, ou encore livraison de produits locaux. "J’ai rapidement géré mon propre portefeuille client, tout en étant accompagnée par ma tutrice", témoigne entre autres Julia Bessa, assistante comptable en alternance depuis 2021, aujourd’hui embauchée en CDI.

En plus de cet accueil soigné, Ruff & Associés entretient des liens étroits avec les établissements d’enseignement via des forums, des partenariats et des événements dédiés, renforçant son attractivité auprès des étudiants et jeunes diplômés. Cette stratégie RH se traduit par une fidélisation accrue : de nombreux stagiaires prolongent l’aventure en CDI, garantissant au cabinet un vivier de talents déjà formés à ses méthodes et à sa culture. Fort de plus de 100 collaborateurs et 7 associés, membre du réseau international PrimeGlobal, Ruff & Associés le cabinet niçois se distingue aussi par sa démarche RSE, déjà saluée par une certification Happy at Work et un label Ecovadis Bronze.