RX France renouvelle pour dix ans son partenariat historique avec Cannes

Dix ans de plus d'un partenariat qu'on pourrait remonter au premier MIPTV de Bernard Chevry en...1965. En plein World IA Cannes Festival, désormais dans les mains de RX France, l’ex Reed Midem a renouvelé son partenariat avec la Mairie de Cannes et le Palais des Festivals et des Congrès pour une durée de 10 ans. Jusqu’en 2034. Une bonne nouvelle pour Cannes et son tourisme d’affaires. RX, l’un des leaders mondiaux de salons professionnels et grand public, est un des piliers majeurs de son tourisme d'affaires en organisant une bonne partie des grands événements cannois : MIPIM, MAPIC, MIPTV, MIPCOM mais aussi le Cannes Yachting Festival et, désormais, le WAICF qui a l’ambition de devenir un autre blockbuster. (Photo DR : de gauche à droite, Michel Filzi, David Lisnard et Jean-Michel Arnaud).

Des liens de confiance

La prolongation de ce partenariat essentiel a été signé ce jeudi 8 février à 11h30 en mairie par David Lisnard, maire de Cannes, Michel Filzi, président de RX France, et Jean-Michel Arnaud, président du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et conseiller municipal délégué à la culture. “Cette confiance et constance démontrent la fiabilité, le dynamisme et l’attractivité de notre destination” a souligné David Lisnard. “Au-delà de son cadre naturel exceptionnel, de ses infrastructures d’accueil et du professionnalisme de ses équipes comme des établissements privés (hôtels, restaurants, plages, hôtes, traiteurs, etc.), la ville doit aussi ce partenariat bénéfique aux investissements municipaux et privés massifs réalisés partout dans la cité pour maintenir un haut niveau de compétitivité” (près de 550 M€ depuis 2014).

De son côté, Michel Filzi a insisté sur les liens de confiance entre l’opérateur de salon et la ville. “Dans un contexte toujours plus concurrentiel, que ce soit pour les grandes destinations d’accueil d’événements internationaux ou les organisateurs de salons professionnels, nous nous réjouissons des liens de confiance qui nous lient et dont le renouvellement de notre partenariat décennal est le témoignage. Nous partageons aussi avec Cannes les mêmes valeurs et les mêmes préoccupations, en matière de protection de l’environnement et de promotion de la diversité et de l’inclusion.”

Le Palais des Festivals a retrouvé son Chiffre d'Affaires de 2019, avant Covid

En 2023, le Palais des Festivals qui avait beaucoup souffert de la crise sanitaire a retrouvé avec 45 M€ de chiffres d’affaires les hauteurs d’avant Covid. Oubliée la plongée de 2020 à 12 M€. En termes de CA, il occupe la première position en France en termes et affirme son statut de premier centre de congrès dans le pays. Au cours de l’année écoulée, 72 salons et congrès y ont été accueillis représentant 320 jours d’occupation.

Avec ce savoir-faire unique, Cannes a obtenu le titre de “Meilleure destination mondiale pour les festivals et événements” en 2023 et 2022 aux World Travel Awards, considérés comme les Oscars du Tourisme. Le renouvellement du partenariat avec son plus gros partenaire de salons lui assure aujourd'hui une belle continuité.