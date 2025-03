Saint-Jean Cap Ferrat : `Le Monde d'Avant n'est plus !`` par Daniel Boeri

Dans le cycle de conférences “Les rencontres des 3 corniches” qu’organise le club Rotary Beaulieu Côte d’Azur, un rendez-vous avec Daniel Boeri le 7 mars à 19 heures, salle Charlie Chaplin à Saint-Jean Cap Ferrat. Membre émérite du Conseil National de Monaco, président émérite de la Commission Culture & Patrimoine de Monaco et auteur de nombreux livres, il interviendra sur le thème ``Le Monde d'Avant n'est plus !``

Daniel Boeri livrera son analyse sur les quatre mutations majeures que vit actuellement le monde : climatique, technologique, asiatique et démographique. Ces mutations s’accélèrent et rebattent les cartes du monde. Passage en revue de ces évolutions, voire de ces révolutions que nous connaissons, qu’il s’agisse de l’intelligence artificielle, du dérèglement climatique ou de l’essor de l’Inde et de la Chine, l’évolution de la pauvreté et des inégalités. Et flash sur les perspectives pour notre monde à venir !