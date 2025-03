Saint-Jeannet : Julie Charles retrouve son écharpe de maire

Maire sortante de Saint-Jeannet, Julie Charles a retrouvé son écharpe et sa légitimité hier, dimanche à l'issue du second tour des municipales anticipées organisées après une série de démissions de conseillers municipaux. Dans cette commune de la Métropole (4.000 habitants), elle a obtenu 54,7% des suffrages face à l'ancien maire (2008-2020) Jean-Michel Sempéré qui, avec 24,9% des voix, obtient 3 sièges et Denis Soetens, conseiller d'opposition et ancien de l'équipe Sempéré, sans étiquette (20,2%). Le taux d'abstention a été de 49,5%.