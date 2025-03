Saint-Laurent-du-Var : top départ pour les travaux de la ligne 4

Les travaux préparatoires de la ligne 4 de tramway démarreront la semaine du 10 mars avec deux chantiers : la déconstruction de l’ilot au sud de la Gare de Saint-Laurent-du-Var et des travaux d’aménagement de voirie. Cette ligne reliera le quartier du Grand Arenas à Nice, jusqu’aux lycées Renoir et Escoffier à Cagnes-sur-Mer, tout en desservant Saint-Laurent-du-Var.

La première phase de travaux de déconstruction de l’ilot au sud de la gare de Saint-Laurent-du-Var permettra l’aménagement d’un parking provisoire de près de 100 places, et à terme, un parking relais de 285 places. Les travaux d’aménagement de voirie incluront : la réalisation du nouveau carrefour de l’avenue Cyrnos avec un nouveau passage piéton ; la mise en double sens de la bretelle qui relie l’avenue Frédéric Mistral (RM 6098) et l’ilot sud de la gare ; le passage de 70 à 50 km/h sur la RM6098 (Saint-Laurent-du-Var) ; et à terme, le remplacement de la passerelle piétonne par un passage piéton.